セ・リーグ 中日ドラゴンズ・村松開人選手が、「2026年3、4月度スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。この賞は、その月の全サヨナラ試合の中で、最も劇的なサヨナラ打を放った選手を称えるもので、村松選手は初受賞となる。村松選手は、4月24日にバンテリンドームナゴヤで行われた対東京ヤクルト4回戦で、1点を追う9回裏、一死二、三塁の場面から右翼席へ劇的な逆転サヨナラ3ランを放った。この日の中日は、2回裏に先制するも、直後