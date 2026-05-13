福島県の磐越自動車道で発生した部活の遠征バスの事故を受けて、県教育委員会は遠征など部活動の移動に関する実態調査を行う方針です。今月6日に福島県の磐越道で起きたバス事故では、部活動の遠征に向かう途中だった新潟県の高校の男子生徒1人が死亡し、20人がけがをしました。運転手やバスの発注をめぐり、高校側とバス会社側で主張に食い違いがあるなど、問題となっています。この事故を受けて、県教育委員会は、遠征など部活動