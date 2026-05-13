在宅医療を提供する医師、医療関係者として「嚥下障害」を持つ患者さんへの対応をどのように考えればいいのでしょうか。今回は、経鼻胃管・胃ろうの役割と、嚥下機能の評価方法、そして嚥下障害のある患者さんへの対応として、完全側臥位という食事姿勢について見ていきます。医療法人あい友会理事長の野末睦医師が、在宅医療の最新事情について解説します。一度「口から食べられなくなった」高齢者は…高齢者から「楽しみは食べる