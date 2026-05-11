日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「ご当地で修業YOUが熱ぎゅんぎゅんぎゅん！好きすぎて滅！スペシャル」。日本が好きすぎて熱ぎゅんぎゅんぎゅんなYOUたちが大暴れする95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】過労で倒れたYOUが糀職人の道へ！裸一貫で弟子入り！熱すぎる想い＆94歳の居合