あなたは読めますか？突然ですが、「斑尾」という漢字読めますか？信州や北信越エリアに詳しい方にはおなじみですが、日常ではなかなか目にしない組み合わせかもしれません。気になる正解は……「まだらお」でした！斑尾とは、長野県と新潟県の境に位置する斑尾山、およびその周囲に広がる高原地帯を指す地名です。ナウマンゾウの化石で知られる野尻湖にも近く、四季折々の自然やアウトドアスポーツを楽しめるリゾート地として親し