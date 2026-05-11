©ABCテレビ ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠)の第6弾は、俳優・東出昌大によるドキュメンタリー番組｢東出昌大の野営デトックス」。東出昌大が“魂の休息”を必要とするゲストを迎え、1泊2日のガチ野営をともにする。この度、5月18日(月)の#3と、5月25日(月)#4のゲストが競泳選手・瀬戸大也とプロボクサー・那須川天心に決定した！ ■極限の世界を