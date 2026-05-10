マッチングアプリを利用したことがあるみなさんは、アプリの掛け持ちをしたことがありますか。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「マッチングアプリの掛け持ち（複数利用）に関する実態調査2026」によると、マッチングアプリ利用者の約4人に3人が「複数アプリの掛け持ち経験がある」と回答したことがわかりました。では、掛け持ちがバレた原因はどのようなことだったのでしょうか。【調査結果