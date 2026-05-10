5月10日、京都競馬場で行われた11R・平城京ステークス（4歳上オープン・ダ1800m）は、幸英明騎乗の2番人気、テスティモーネ（牡4・栗東・大根田裕之）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のグランドプラージュ（牡4・栗東・杉山晴紀）、3着にルヴァンユニベール（牡4・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:49.1（良）。【橘S】断然人気タガノアラリアが逃げ切りV…オープン初勝利を飾る直線はマッチレース幸英明騎乗の