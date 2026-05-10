5月6日（水）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが講師の先生と“母の日トーク”をくり広げた。 ©ABCテレビ この日のテーマは「サンドイッチ」。ガーリックをきかせた牛肉のソテーをたっぷりとはさんだ、食べごたえ満点の一品「牛肉のスタミナホットドッグ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった