5月6日（水）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが講師の先生と“母の日トーク”をくり広げた。

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この日のテーマは「サンドイッチ」。ガーリックをきかせた牛肉のソテーをたっぷりとはさんだ、食べごたえ満点の一品「牛肉のスタミナホットドッグ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

5月10日は「母の日」。お母さんに日頃の感謝を伝える日とあり、調理の合間にDAIGOと先生が繰り広げたトークの話題は「母の日に贈るもの」に。

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大西先生は料理のプロらしく、実家に帰ったときには「結構料理をする」そう。物を贈るだけでなく、お母さんの喜ぶ料理を作ってあげるのも、母の日のプレゼントとしてオススメという。

【動画】エンディングには、DAIGOから「全世界のお母さん」に感謝のメッセージが！

一方、DAIGOは母の日をどう過ごしているのか？ 「何か贈られたりしてますか？」と先生にたずねられたDAIGOは、「母の日…」とつぶやくとなぜか困ったような表情に。少し考え込んだ後、ようやく答えを絞り出した。

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「まぁでも……毎日が母の日みたいな感じですから」。

実際のところ、プレゼントを贈っているのかいないのか？ 誰にも判断がつきにくい微妙な答えに、大西先生は口をあんぐり。「ホントになんか…セコいですよね（笑）」と痛烈なツッコミを放ち、視聴者を「セコいってww」「このツッコミができるのは大西先生氏ならではだわwww」と爆笑させていた。

（※レシピ）

牛肉のスタミナホットドッグ

＜材料（2人分）＞

牛肩ロース肉（切り落とし） 100g

玉ねぎ 60g

トマト 1/2個

スライスチーズ 2枚

ホットドッグ用パン 2本

ウスターソース 大さじ1

ガーリックパウダー 小さじ1/2

塩 小さじ1/3

バージンオリーブ油 大さじ1/2

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

（1）玉ねぎは繊維に沿って3～5mm幅に切り、トマトは5mm厚さに切り、スライスチーズは2枚を重ねて縦4等分に切る。

（2）牛肩ロース肉は食べやすい大きさに切る。

（3）ボウルにウスターソース、ガーリックパウダー、塩を入れて混ぜ合わせ、牛肉、玉ねぎを入れて手で混ぜる。

（4）フライパンにバージンオリーブ油を熱し、（3）を強火で焼く。

（5）ホットドッグ用パンにトマトと（4）をはさんでスライスチーズをのせ、黒こしょうをふり、オーブントースターで1分～1分30秒焼いてチーズを溶かし、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

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なお、「牛肉のスタミナホットドッグ」の調理の様子は、5月6日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。