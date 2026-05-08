セミファイナルを戦う（左から）神戸の寺園と横浜EXのボイド、信州のマーシャルと福島の中野【(C) B.LEAGUE】 現行レギュレーション最後となるB2の王座を懸けた短期決戦がいよいよ大詰めを迎える。5月8日から11日にかけて「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26」が開催される。 先陣を切るのは、レギュラーシーズンをわずか5敗で終え、リーグ全体首位を独走した神戸