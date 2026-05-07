4m以下のコンパクトSUVに反響集まる！

シトロエンがインドをはじめとする新興国のニーズを汲み取り、独自に開発・展開しているのがコンパクトSUVの「C3」です。（※現在、日本や欧州市場で販売されている同名のC3とはプラットフォームなどが異なる専用設計モデルとなります）

2022年のデビュー以来、フレンチブランドらしい高いデザイン性と日常使いに優れた実用性でヒットを記録していますが、2025年8月12日に行われた大幅なアップデートにより、日本のユーザーの目にも魅力的に映る高いクオリティと先進装備を獲得しました。

【画像】これが新車約84万円の新たな「“ちいさい”SUV・C3」です！ 画像で見る（20枚）

ボディサイズは、全長3981mm×全幅1733mm×全高1604mm（ルーフレール装着時）。日本国内で大ヒットを記録しているトヨタ「ライズ」（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）とほぼ同じ、狭い道でも非常に扱いやすいコンパクトなサイズ感にまとめられています。

その一方で、ホイールベースは同クラス最長レベルの2540mmを確保しており、大人でもくつろげるゆとりある室内空間を実現しているのが大きな特徴です。

最大の魅力とも言えるのが、シトロエン特有のアバンギャルドなデザインセンスに、力強いSUVテイストを見事に融合させたエクステリアです。直近の大幅改良では、新たに新設計のLEDヘッドライトとLEDフォグランプが採用され、フロントフェイスがより精悍で近代的な印象へと生まれ変わりました。

また、最低地上高は余裕のある180mmを確保しており、段差の多い道やちょっとしたアウトドアシーンにも難なく対応できるタフな実力を備えています。

インテリアの仕上がりも、車両価格を感じさせないほど充実しています。ダッシュボードの中央には、ワイヤレスでのApple CarPlayおよびAndroid Auto接続に対応した10.25インチの大画面タッチスクリーンを配置。

ドライバーの前方には視認性の高い7インチのデジタルメーターパネルを備えるほか、過酷な気候下でも快適な車内を保つトロピカライズド・オートエアコンも完備しています。

さらに最新モデルでは、全グレードに6つのエアバッグが標準装備されるなど、安全性能の面でも飛躍的な底上げが図られました。

パワートレインは、ユーザーの用途に合わせた2種類を用意。最高出力82psを発揮する軽快な1.2リッター直列3気筒自然吸気エンジン（5速MT）と、よりパワフルな最高出力110ps・最大トルク205Nmを誇る1.2リッター直列3気筒ターボエンジンがラインナップされています。

特に注目したいのがターボモデルで、2025年8月の改良時に待望の「6速AT（トルクコンバーター式）」が新たに追加設定されました。パドルシフトも装備されており、ドライバーの意のままにスポーティな走りを楽しむことができます。

そして、このクルマの最も驚くべきポイントがその価格設定です。インド市場における最新の販売価格は、自然吸気エンジン＋MTを搭載したベースグレードでわずか49万9000ルピー（約84万円 ※2026年4月下旬時点、以下同）からという衝撃のプライス。

さらに、最上級のターボエンジン×6速ATモデルを選んだとしても99万9000ルピー（約168万円）からとなっており、充実した機能や洗練されたデザインを考慮すれば、他を圧倒する驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。

トヨタ・ライズ同等の運転しやすいサイズ感に、フランス車ならではのオシャレなデザイン、そして100万円を軽々と切る超低価格から選べるシトロエンC3のインド仕様。

2025年の大幅改良で待望のATモデルやLEDヘッドライトを手に入れ、劇的に商品力が向上した最新パッケージングだけに、もし日本市場に導入されれば、初めてクルマを買う若年層やアウトドア好きのユーザーを中心に、大きな旋風を巻き起こしそうな1台です。

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このシトロエンC3に対してSNSでは、「安くて見た目がいいって最高」「この価格でこのデザインは魅力的」といった、コストパフォーマンスとスタイリングを評価する声が多く見られました。

また、「安くても装備が充実しているなら欲しい」「この内容ならかなりお買い得」と、装備面への満足感を期待するコメントも目立ちます。

パワートレインについては、「MTがあるのは魅力的」「ターボ×ATも選べるのがいい」といった、多様な選択肢を歓迎する声が寄せられました。

そのほか、「サイズ感がちょうどいい」「日本でも売れそう」「どんな仕上がりか気になる」「乗ってみたい」といった関心の高さもうかがえます。

扱いやすいサイズに個性的なデザイン、そして圧倒的な価格設定を備えたシトロエンC3。日本でも販売を望む声が高まりそうです。