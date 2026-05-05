中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月５日にグループステージ第２節が開催。Ｂ組では、初戦で日本に０−13の大敗を喫したレバノンと、インドに２−０で勝利したオーストラリアが相まみえ、１−１で引き分けた。30分にオーストラリアがテオドラ・ムイティスの得点で先制。追いかけるレバノンは59分、サラ・カーニブのゴールで同点とした。ドローに持ち込まれたオーストラリアのサッカー協会は、公式サイトで