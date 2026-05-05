フルート奏者でモデルのCocomiさん（25）が2026年4月29日、自身のインスタグラムを更新。プラべショットを披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。「沢山撮ってくれたー！ありがとう」Cocomiさんは、「沢山撮ってくれたー！ありがとう」といい、ワンちゃんを腕に抱きしめたショットを含む9枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、グ