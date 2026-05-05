中道改革連合の小川淳也代表が2026年5月5日に公式Xを更新。「令和の国会改革」を呼びかけたものの、さまざまな声を集めている。「結論は事前に決まり、国会は"なぞるだけ"」小川氏はXに公開した動画の中で、「これからの国会改革の議論、ぜひ引っ張っていきたいとかねてから申し上げてきました」と明かした。現在の国会は「各党が事前調整に命をかけてるんですね」とのこと。「国会に議論が出たときにはほぼ結論が決まってる」と言