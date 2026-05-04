ゴールデンウィークにあわせて大分県竹田市では、海や川で人気のアクティビティ「SUP」を田んぼで体験できるイベントが開かれています。 【写真を見る】海のない町でSUP体験ボート浮かぶのは田んぼ大分・竹田市 「SUP」は、ボードの上に立ちパドルを漕いで水面を進む水上のアクティビティです。 竹田市久住町ではこのSUPを、田植え前の田んぼで楽しめる体験イベントが開かれています。通常は海や川