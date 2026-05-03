お笑いコンビ・アキナの山名文和（４５）が３日、大阪市の心光寺で自身初の書道展「生きる〜読んでにやつき見て感動して」（５日まで）を開催し、書道パフォーマンスを行った。「生きる」という文字のみ１８作を、独自のポエムとともに展示。約１０００人の来場者を前に「ポンポン成功する人よりも、ぶざまに生きていっている人が努力を進めて、最後に成し得た人の言葉が好き。そういう人でいたいというのを、改めて確認するた