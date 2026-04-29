猫が不安な時や周囲を警戒している時に見せると言われる"イカ耳"。【写真】海外では、猫の「イカ耳」を何て呼ぶの？耳を横に寝かせピンと張った状態がイカの形に似ているため、いつしかこうした呼び名が定着したようだ。今、X上ではそんなイカ耳の世界各国での呼び名が大きな注目を集めている。「イカ耳という呼び方は、たぶんきっと日本特有のものなんだろうな。海外の人、見てたら呼び名を教えて 」こんな問いかけをしたのはペッ