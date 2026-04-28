Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン 15 月 27 日（水）から Prime Video で独占配信© Amazon MGM Studios休日のお供にも最適なAmazon プライム・ビデオ。2026年5月の新作も最高におもしろそうなんです！日本アカデミー賞でも話題になった『宝島』をはじめ注目映画が目白押し。おまけに、ニコラス・ケイジさんがスパイダーマンを演じるドラマ（!?）やバチェロレッテ・ジャパンの最新作（!!）もやってきちゃいます