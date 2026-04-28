28日午前11時半頃、広島県三次市南畑敷町の製薬工場で、タンクが爆発する事故がおきました。消防によると午前11時半過ぎ、付近の住民から「タンクが爆発した」などと通報がありました。タンクからは炎が上がり、ケガ人は5人とみられます。消防車4台・救急車5台が出動し、現在も消火・救助活動が続いています。なお、広島県三次市にある観測点では正午現在、南南西の風3.4メートル、湿度40パーセントを観測しています。