フィリップ モリス ジャパンは2026年4月27日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズ専用スティック「TEREA（テリア）」から、「テリア ブロッサム パール」の新発売をアナウンスした。2026年5月11日より順次、全国の店舗で展開される。【写真】木苺にそっくりな「ガッタパーチャ」製のゴルフボール■ゴルフボールの進化と「苺」の意外な関係ゴルフの起源を辿れば、中世スコットランドの原野に行き着く。かつて羊飼いたちが退屈しの