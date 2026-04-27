薄皮餃子専門「渋谷餃子」は、2026年4月27日から29日までの3日間、渋谷本店・新宿西口店・恵比寿店の全3店舗で『渋谷餃子の日3DAYS』を開催しています。LINEの友だち登録で値引きに毎月4日に実施している好評企画「渋谷餃子の日」を、今回は期間を拡大して実施。4月27日から29日までの期間中は、LINEの友だち登録者限定で「焼餃子」「揚餃子」「水餃子」1皿分（350円）が会計金額から値引きされます。登録端末ごとに適用可能なので