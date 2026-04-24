女性ラッパーユニットHALCALI（ハルカリ）が13年ぶりに音楽活動を再開し、8月16日に千葉・幕張メッセで行われる「SUMMER SONIC 2026」に出演する。23年前の楽曲「おつかれSUMMER」が、TikTokの総再生回数で65億回を超える異例のリバイバルヒット。音楽配信のSpotifyの「Gacha PopLive」でエキサイティングなステージを披露する。HALCALIとしてのフェスでのオリジナル楽曲歌唱は、12年12月28日の「COUNTDOWNJAPAN12／13」以来となる