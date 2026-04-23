フェラーリが全長100フィートのフライング・オーシャン・モノハル、Hypersailのリバリーをミラノ・デザインウィークにて公開した。【画像】フェラーリを象徴する黄色と、カーボンファイバーのグレーが美しい、フェラーリのHypersail（写真5点）Ferrari Hypersailは、異なる専門分野が融合するオープン・イノベーション・プラットフォームとして構想され、可能性の限界を再定義し、エンジニアリングとスタイルの統合を実現すること