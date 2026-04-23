新作フレーバーやキャラクターとのコラボアイスなどが人気を集める【サーティワン】。4/1より販売がスタートしたのは、味にも見た目にもこだわった「アイスケーキ」の新作です。お祝いにはもちろん、ホームパーティや自分へのご褒美スイーツにも最適。詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 ビジュが映える豪華な新作アイスケーキ 4/1より販売がスタ&#