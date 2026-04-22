ぐっと気温が上がってきて、夏がすぐそこまで近づいていることを感じる毎日。そろそろ紫外線対策に本腰を入れなければ……と考えている方も多いのではないでしょうか。紫外線、肌トラブル、季節バテなど心と体が疲れやすい季節に取り入れたいのが「アーモンドミルク」。コンビニなどで手軽に買えるパック飲料や、カフェでのカスタムミルクとして見かけることが多いアーモンドミルクですが、実は抗酸化成分である「ビタミンE」が肌