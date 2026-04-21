記事のポイントケンドラ・スコットは母の日に向け、200本超の動画を展開する過去最大のインフルエンサー施策を実施した。母の日需要は「贈り物」だけでなく、自分のために購入するセルフギフティングへとシフトしている。成果に応じてコンテンツを拡大するパフォーマンス主導のクリエイター戦略が成長を支えている。ジュエリーブランドのケンドラ・スコット（Kendra Scott）は、母の日に向けたアプローチを拡大している。4月13日、