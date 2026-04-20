『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した杉井みぃアイドルグループ「＃よーよーよー」の人気メンバーで、大の中日ドラゴンズファンの杉井みぃが、4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』のグラビアに登場。球春到来！彼女は満面の笑みでグラウンドに立ち、元気いっぱいに躍動してくれた！【写真】杉井みぃのグラビア＊＊＊【小さい頃からドラゴンズファン】――アイドルグループ「＃よーよーよー」の杉井みぃちゃん。