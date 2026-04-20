

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した杉井みぃ





アイドルグループ「＃よーよーよー」の人気メンバーで、大の中日ドラゴンズファンの杉井みぃが、4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』のグラビアに登場。球春到来！ 彼女は満面の笑みでグラウンドに立ち、元気いっぱいに躍動してくれた！

【写真】杉井みぃのグラビア

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【小さい頃からドラゴンズファン】

――アイドルグループ「＃よーよーよー」の杉井みぃちゃん。大の中日ドラゴンズファンということで、今回は「野球」をテーマにした撮影でした。

杉井 グラウンドでキャッチボールしたり、バットを振ったり、めっちゃ楽しかったです。

――特技は「野球選手モノマネ」で、実際に撮影中もやってもらいました。誌面でもバットを持って構えているモノマネ写真を使いましたが、読者の中でわかる人はいますかね？

杉井 どうでしょうね（笑）。答えは岡林勇希選手！ あと、ほかにも細川成也選手のホームランシーンも再現したり、ピッチャーではドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介選手、郄橋宏斗選手のマネもさせてもらったりして。

――新人まで押さえているのがスゴい！

杉井 櫻井選手が登板したオープン戦を見ていて、特徴を見つけたからやってみようって思って。新人ながら早くも1軍の試合で投げているんですよ。もう期待しかないですよね。

――いつからドラゴンズファンなんですか？

杉井 私は愛知県出身で、お父さんが大のドラゴンズファンだったんです。物心つく前からナイター中継を見させられていて、違う番組を見たくてもチャンネルを替えてくれなかったんです。バンテリンドームにもしょっちゅう連れて行ってもらっていましたし、気がついたら私もドラゴンズファンになっていました（笑）。

――上京してからもドラゴンズの観戦はしているんですか？

杉井 関東って東京ドーム、明治神宮球場、横浜スタジアムがあるじゃないですか。だから地元にいるときよりも球場で観戦しているかもしれないです。ライブが終わって、間に合いそうっていうときがあったら、ひとりでも行っちゃいます。

今シーズンもすでに5戦は球場で見ています（このインタビューは4月10日）。しかも、根尾昂選手の初勝利も生で見られたんですよ！ めちゃめちゃうれしかったです。

――球場に行くときの自分なりのルーティンとかありますか？

杉井 今年、沖縄キャンプに行って岡林選手にサインをもらうことができたんですよ。それを見せびらかすように、岡林選手のサイン入りユニフォームを着て応援に行っています。

ビジター球場のナイターだったら16時くらいには球場に行って、まず中日の練習を見て。試合が始まったら、全力で応援歌を歌っていますね。

――グッズも買うの？

杉井 その日に活躍した選手のグッズを買いがちですね。ただ、負けたら何も買わずにすぐに帰ります（笑）。家にはドラゴンズグッズがあふれていますよ。

――＃よーよーよーのメンバーとは野球観戦に行かないんですか？

杉井 みんなあんまり興味がないみたいで。ドラゴンズの話をしても「へぇ」っていう感じだし、LINEで中日の速報を送っても既読スルー。2回くらい琴るりを球場に連れていったんですが、なんか眠そうでしたね（笑）。まだドランゴンズファンにはなってくれていません。

――アイドルってアニメや漫画オタクのことが多いけど、みぃちゃんは？

杉井 私はまったく。『クレヨンしんちゃん』と『ドラえもん』『名探偵コナン』くらいしかわかりません。『ポケットモンスター』も詳しくなくて、ピカチュウくらいしかわからない......。ゲームも『大乱闘スマッシュブラザーズ』を3回やったくらいです。

――今どき珍しいタイプですね（笑）。今後の目標は？

杉井 水着のお仕事はずっとやりたかったので、こうして週プレさんに撮影してもらってすごくうれしかったです。もっともっといろんな雑誌に出て、最終的にはバンテリンドームで中日戦の始球式に出るのが夢。絶対実現させます！

スタイリング／伊井田礼子 ヘア＆メイク／萩村千紗子

●杉井みぃ

3月31日生まれ 愛知県出身

身長153.2cm 血液型＝B型

趣味＝野球観戦

特技＝野球選手のモノマネ

○アイドルグループ「＃よーよーよー」のいちごジャム担当。夢は始球式をすること。

公式X【@dragons_mii】

公式Instagram【@dragons_mii】



杉井みぃデジタル写真集『勝利に向かってPLAYBALL』 撮影／桑島智輝 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／桑島智輝