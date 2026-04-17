桑田佳祐がTVアニメ『あかね噺』のエンディングテーマとして書き下ろした新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のフル尺が、明日4月18日(土)放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN 23:00〜23:55)にてオンエアされることが決定した。先んじてTVアニメ『あかね噺』のオープニングテーマとして新曲「人誑し / ひとたらし」を書き下ろしたことが話題になっていた中、続くサプライズとしてアニメ第2話でオン