16日午後、山口県周南市秋月で60代の女性と30代の男性がサルに左足を掴まれる事案が発生しました。サルと接触した2人にけがはありませんでした。周南警察署によりますと、16日午後6時53分頃、60代の女性が秋月1丁目にある自宅の前の路上でスマートフォンを操作していたところ、サルに後ろから左足の太ももあたりを触られました。女性にけがはありませんでした。また、そのおよそ40分後には30代の男性が秋月3丁目にある自宅の