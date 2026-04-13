どこか不穏さを漂わせる謎めいたチョコレートブランド、「チャンプチャイムチョコレート」の展示会が東京・銀座にて開催中だ。1934年に誕生し、人々に愛されながらもわずか５ヶ月で姿を消したとされるチャンプチャイム。人気があったのならなぜすぐに消滅したのか？「Champ Chime Memorial Trust（チャンプチャイム記念信託）」なる団体は、なぜ今更この展示会を行うのか？「口にできないチョコレート展」とも銘打たれている謎だ