春や新年度は子どもにとって環境に変化が起きる季節です。中には、子どもがイライラしたり落ち着かなかったりする場面が増え、悩んでいる親もいるのではないでしょうか。性格や生活リズムだけでなく、実は“食事”も情緒の安定に関わっています。朝食を抜く、甘いものに偏る、栄養が不足するなどの食習慣は、集中力や気持ちの切り替えに影響することも。子どもの気持ちを和らげるために意識したい栄養素や食べ方について、管理栄