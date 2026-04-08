8日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスが11日（土）から13日（月）にかけてグリーンアリーナ神戸で開催されるチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルでヴィクトリーナ姫路と対戦する。 同試合は大阪MVのホームゲームとして行われ、11日（土）、12日（日）は全席オリジナルベースボールシャツ（非売品）付きのチ