初の決選投票にもつれ込んだ社民党党首選から一夜明けた2026年4月7日、大椿裕子前参院議員がXに投稿した、福島瑞穂党首の服装をめぐるポストが注目を集めている。「福島さんの主張だけが尊重される不公平さ」3月23日に投開票された社民党の党首選は、立候補者3氏がいずれも当選に必要な過半数の票を獲得できず、決選投票の実施が決まった。4月6日に開票が行われた決選投票では、福島氏は2364票、大椿氏が1792票を獲得し福島氏が再