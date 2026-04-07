4月6日、Mrs. GREEN APPLE（以下「ミセス」）の冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートしたのだが、初回の内容に“既視感”を覚える視聴者が続出している。「『テレビ×ミセス』は2025年6月と11月に特番として放送され、好評を受けレギュラー化されたものです。“さまざまな人やモノと本気でコラボする”というコンセプトを掲げています」（芸能担当記者）大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗の3人は冒頭、チョコレートプラネ