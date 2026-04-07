【くびれづくりのプロが伝える】20代で「お母さん？」と呼ばれた私が見直した、老け見えを招く背中の正体
「最近、後ろ姿がなんだか老けて見える気がする…」
「背中が丸くなってきたかも」
「写真に写った自分の後ろ姿にショック」
そんな“大人世代の後ろ姿問題”に心当たりはありませんか？ じつは、人の印象は顔よりも後ろ姿で決まることがあります。背中が丸まり姿勢が崩れると、体のラインがぼんやりし、年齢より老けた印象になってしまうことも。そこで今回は、SNS総再生数約1億回の人気メソッド「くびれヨガ」を提唱するヨガ講師・tsukiさんに、後ろ姿の印象を変える体の整え方を教えていただきました。
本記事で紹介するワークは、新刊『くびれヨガ』からの抜粋です。
構成：依田則子 写真：榊智朗
人の印象を決めるのは顔より背中
「お母さん！」
ある日、街で突然そう声をかけられました。
振り向くと、どうやら誰かと間違えられた様子。
当時の私は、まだ20代前半。
それなのに、なぜか「お母さん」と呼ばれることが何度かありました。
母と並んでキッチンに立つと、「背中がお母さん、そっくり」と言われたことも。
理由を考えてみて気づいたのが後ろ姿でした。
猫背で背中が丸く、肩が前に入っている。
今思えば、どこか疲れたような「老け見え背中」になっていたのです。
後ろ姿で「おばさん」に見える原因は背中
人の印象は顔よりも後ろ姿で決まることがあります。
ヨガ講師として多くの女性の体を見てきましたが、年齢より若く見える人は例外なく背中の姿勢が整っているのです。
体は、背中の状態によって印象が大きく変わります。
背中が丸くなると
・首が前に出る
・肩が内側に入る
・お腹が前に出る
という姿勢になり、体のラインがぼんやりして見えます。
その結果、体が平面的になり、年齢より老けた印象を与えてしまうことがあります。
反対に、背中の筋肉がしっかり働くと
・胸が自然に開く
・姿勢が伸びる
・ウエストラインが整う
といった変化が起こり、体が立体的に見えるようになります。
つまり後ろ姿の印象は背中で決まるのです。
若見え！ 美背中を形状記憶「ベイビーコブラ」
では、後ろ姿を変えるにはどうすればいいのでしょうか。
今回は、背中の筋肉を目覚めさせて姿勢を整えるヨガのワーク「ベイビーコブラ」を紹介します。
やり方は、画像を参考にぜひ試してみてください
（※画像は書籍『くびれヨガ』より）。
◎美背中を形状記憶「ベイビーコブラ」
広背筋や脊柱起立筋を刺激し、背中のラインを整えるワークです。
【手順1】
◆うつぶせになり、手のひらを胸の真横へ。脇をキュッと締める
◆肩が上がらないように、ひじを後ろに引く
◆首を長く保ち、アゴを引く。顔は下向き
【手順2】
◆上体を少し持ち上げ、肩甲骨どうしを寄せて数秒キープ（視線は斜め前）
◆手と足の甲で床を押し、背中の力で起き上がる
◆一度体をおろして息を吐ききる。10回繰り返す
POINT：アゴが上がらないように
新刊『くびれヨガ』では、
・1分でくびれる呼吸
・美くびれ＆美姿勢をつくるワーク
・お腹やせワーク
などを動画付きで紹介しています。
体型や姿勢が気になってきた方は、日常の中で少しずつ体を整える習慣を取り入れてみてください。
ヨガライフスタイリスト／パーソナルトレーナー
SNS総フォロワー65万人。Instagramフォロワー22万人。オンラインヨガコミュニティを主宰。「くびれる肋骨締め呼吸」の動画は一本で2500万回以上再生され、くびれ・姿勢改善メソッドの発信で注目を集める。「くびれヨガ」の再生数は累計1億回を超える。
10代でヨガに出合うも、当時はひどい猫背・くびれのない体形に悩み、自己流の運動やダイエットでも効果が出ない時期を経験。骨格診断では「くびれができにくい骨格」と言われ、理想の体形を諦めかけたことも。
そこから一念発起し、ニューヨークでヨガ国際資格を取得。さらに最新の運動生理学・解剖学を学び直し、実際に悩みを抱える女性たちと向き合うなかで、女性らしい体のラインを無理なくつくる独自の「肋骨締め呼吸」と姿勢改善メソッドを考案。自身も実践を重ね、くびれも姿勢も大きく改善。その経験から「体形は変えられる」と実感する。
現在は、サステナブルアクティブウェアブランド「iM」を立ち上げ、企業・学校・メディア出演・イベント出演など多方面で活躍中。大手フィットネスクラブでは年間700本以上のレッスンを行い、指導歴13年（2026年現在）の講師として活動中。「くびれができない」「姿勢が悪い」「呼吸が浅い」と悩む女性の共感を集め、多くの支持を得ている。RYT500 全米ヨガアライアンス、kids yoga（teens yoga）YogaEd.プロフェッショナルインスティテュート2、NESTA−PFT 全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会認定パーソナルフィットネストレーナー、フィットネスニュートリションスペシャリストの資格を取得している。
https://www.instagram.com/tsukiyoga/