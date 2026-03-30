Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の新曲「風と町」が、3月30日（月）より放送開始となったNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌として、オープニング内で初めてオンエアされ、話題を呼んでいる。ミセスはフェーズ3最初の新曲として「lulu.」を1月にリリースしているが、「風と町」はそれに続く新曲。彼らが連続テレビ小説の主題歌を手掛けるのは初めてのこととなる。「風と町」では、連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わ