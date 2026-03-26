ずっと真夜中でいいのに。（ずとまよ、ZUTOMAYO）が、3月25日（水）に4th FULL ALBUM「形藻土」を発売した。アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、先行曲「メディアノーチェ」等の公開曲に加え、多くの未発表の新曲やリアレンジ、初となる10分超えの大作曲、インタールードなどを収録。「静かな激情が循環する記録を形藻土としたときに。」というテーマで改めて”アルバムの再定義”にこだわった全18曲入りの1枚と