ずっと真夜中でいいのに。4thフルアルバム「形藻土」発売｜万博ライブ映像の無料公開も話題

ずっと真夜中でいいのに。（ずとまよ、ZUTOMAYO）が、3月25日（水）に4th FULL ALBUM「形藻土」を発売した。アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、先行曲「メディアノーチェ」等の公開曲に加え、多くの未発表の新曲やリアレンジ、初となる10分超えの大作曲、インタールードなどを収録。「静かな激情が循環する記録を形藻土としたときに。」というテーマで改めて”アルバムの再定義”にこだわった全18曲入りの1枚となっている。数量限定フィギュア盤は、「TAIDADA」MVのにらちゃんフィギュアが限定COLD SLEEP TOY BOX仕様のパッケージに収められたプレミアムな形態で展開される。

今作の発売に先駆けて、20日（金）には昨年9月に大阪・関西万博会場内 EXPO アリーナ「Matsuri」にて開催した、特別公演”オモテEXPO 2025「名巧は愚なるが如し」”をずっと真夜中でいいのに。オフィシャルYouTubeチャンネルにてフル尺無料公開した。本公演は、1970年の万博をテーマにして昨年に開催され全国12万人を動員したアリーナツアー『永遠深夜万博 「名巧は愚なるが如し」』の、完結編として催された大阪・関西万博開催期間中、唯一のアーティスト完全自主制作の無料ライブ。21:00から始まったYouTube Liveの同時接続数は12万人を超え、再生数は現在815万回を超える反響を得ている。

さらに、アルバム発売にあわせて新たな話題も続々と発表された。3月25日（水）に「インターネットカルチャーから生まれたサウンドの記録。 / A collection of sounds shaped by internet culture.」として公開されたSpotifyの新プレイリスト【Cloud Archive】のカバーイラスト第一弾アーティストに、ずっと真夜中でいいのに。が起用された。カバーにはNOSTALOOKによる描き下ろしの“にらちゃん”が登場し、ずっと真夜中でいいのに。のアーティスト写真もSpotify内限定で同イラストへと変更されている。

また、ずっと真夜中でいいのに。が表紙を飾る『ROCKIN’ON JAPAN』5月号(3月30日発売)の表紙画像解禁。ACAねが実写で雑誌表紙を飾るのは今回が初であり、誌面にはアルバム「形藻土」について語った初めてのロングインタビューも掲載される。また、Spotifyプレイリスト「Cloud Archive」のカバーイラストも、同誌撮影時の写真をもとに描き下ろされたもので、撮影場所の選定からACAねが携わったこだわりの1枚とリンクしている。

加えて、第一興商とのカラオケコラボキャンペーンの開催決定。4月6日(月)より、DAMとのコラボ企画「“ずとまよ”からの挑戦状in DAM」がスタートする。新アルバム発売記念企画として実施される本企画では、某歌唱番組でも常連であり、歌唱難易度の高いことで知られるずっと真夜中でいいのに。の楽曲の中から、ボイストレーナーおしらさんがセレクトした課題曲に挑戦できる。課題曲すべてで80点以上を獲得し応募した参加者の中から、直筆サイン入りタンバリンが当たるキャンペーンを実施。賞品の当選者数は全国の歌唱者による累計得点に応じて増加し、累計得点は、デンモク上で展開される「ずとまよ ソングカウンター」で発表される。

さらに、3月27日（金）から5月25日（月）まで、東京・渋谷のYamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷）で、ヤマハとのコラボイベント「名巧音楽館 ’26」を開催。会場では、コラボヘッドフォン「HPH-MT8Z」をはじめとするオーディオ製品の展示や、「自動運指ロボット」によるギター体験展示などを実施。“音の世界”をさまざまな視点から楽しめる、入場無料のイベントとして展開される。

【リリース情報】

4th FULL ALBUM「形藻土」

4th FULL ALBUM「形藻土」

発売日：2026年3月25日（水）購入リンクhttps://lnk.to/ZTMY_KSD_ecストリーミング / ダウンロードhttps://lnk.to/ZTMY_KEISOUDO

【イベント情報】

「名巧音楽館 ’26」

開催期間：2026年3月27日（金）〜5月25日（月）※4月4日(土)および4月19日(日)〜23日(木)は休止会場：Yamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷）東京都渋谷区桜丘町3-4 渋谷サクラステージ SAKURAサイド 3階入場料：無料（一部予約制）公式サイトhttps://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2026/260327-0525-01/

【関連リンク】

【full】ずっと真夜中でいいのに。EXPO2025 大阪・関西万博 単独公演「名巧は愚なるが如し」https://youtube.com/live/xGs7efZUu1k?feature=share

Spotifyプレイリスト - Cloud Archivehttps://spotify.link/CloudArchive

『ROCKIN’ON JAPAN』5月号（3月30日発売）https://rockinon.com/blog/yamazaki/214670

ずとまよ からの挑戦状 in DAMhttps://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202604_zutomayo.html