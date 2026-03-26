MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。3月23日（月）の放送は、安達祐実と小田切ヒロのゲスト回。小田切のメイクによって、MEGUMIの顔が劇的な変化を遂げる展開に…!?【映像】MEGUMI激変！小田切ヒロが教える“人中短縮メイク”大人気ヘアメイクアップアーティストの小田切をゲストに迎え、話題の“人中短縮メイク”を施されること