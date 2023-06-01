米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは２０日、ヤンキース対ジャイアンツで開幕する２０２６年シーズンを前に、全打者を格付けする「パワーランキング」を発表した。１位に輝いたのは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）。同サイトでは「『ＯｈｔａｎｉｏｒＪｕｄｇｅ』（大谷かジャッジか）はここ数年のパワーランキングの見所になっている」という超ハイレベルな２択となっており、１位票はジャッジ（ヤンキース）の方が多か