政治家が謝罪会見を行う際、「妻に怒られました」と発言するケースがよく見られるが、なぜ政治家は謝罪する際に家族の話を持ち出すのか。そこには隠されたテクニックが潜んでいるという。【映像】松本文科大臣が不倫認め謝罪（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、政治家が謝罪する際に家族を持ち出すことについて、言語哲学者で東京大学大学院の藤川直也准教授の解説を交え、漫画家の瀧波ユカリ氏とともに深掘