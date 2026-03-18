＜SATANIC CARNIVAL’26＞が6月6日(土)および7日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホールにて開催される。同フェスのタイムテーブルが公開となった。オープニングアクトを含む2日間計40組が出演する＜SATANIC CARNIVAL’26＞は、幕張メッセ9-11ホールが大規模改修のため、会場が1-3ホールへ。会場レイアウトは大きな1フロアに3ステージが設けられるかたちだ。DAY1となる6月6日のトリを務めるのはFear, and Loathing in L