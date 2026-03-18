＜SATANIC CARNIVAL’26＞が6月6日(土)および7日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホールにて開催される。同フェスのタイムテーブルが公開となった。

オープニングアクトを含む2日間計40組が出演する＜SATANIC CARNIVAL’26＞は、幕張メッセ9-11ホールが大規模改修のため、会場が1-3ホールへ。会場レイアウトは大きな1フロアに3ステージが設けられるかたちだ。

DAY1となる6月6日のトリを務めるのはFear, and Loathing in Las Vegas。DAY2となる6月7日の大トリはSiMが飾る。

チケットのオフィシャル最終先行受付は3月23日23:59まで。

■＜SATANIC CARNIVAL’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

物販/フードエリアopen9:00｜ライブ観覧エリアopen10:00｜start11:00 (予定)

【6月6日出演】

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

【6月7日出演】

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

▼チケット

2日通し券 21,000円｜1日券 11,000円

【オフィシャル最終先行】

受付期間：3/17(火) 19:00〜3/23/(月) 23:59

受付URL：https://pia.jp/v/satanic26hpf/

※お1人様4枚まで

※予定数をオーバーした申込があった場合は抽選になります