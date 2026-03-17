沖縄・名護市で船が転覆した事故で、亡くなった女子生徒が通っていた高校が会見を開きました。同志社国際高校・西田喜久夫校長：今回の報に接しまして、驚きと悲しみに耐え難い気持ちでございます。16日、名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒18人などが乗る船2隻が転覆した事故では、高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が死亡しました。学校は会見で当時、現場では波浪注意報が発表されていましたが、船長