昨季までの2リーグ制から、東・中・西の1リーグ3地区制に再編された「ファーム・リーグ」が14日に開幕する。平田2軍監督は「これから数字にもこだわっていかなければいけない。良い緊張感で迎えられる」と語った。昨季終了後に野手に転向して以来、初めて2軍公式戦に臨む西純は「ずっとやってきたことをやるだけ。気負う必要はないのかなと思う」と抱負。10日の西武とのオープン戦では決勝打となる適時打を放つなど、1軍でも結