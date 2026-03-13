2月末、特定のYouTubeチャンネルが主導するプロジェクトから「サナエトークン（SANAE TOKEN）」という暗号資産（仮想通貨）が発行された。公式サイトには高市早苗首相のイラストが掲載され、あたかも首相公認のプロジェクトであるかのように宣伝されたことで、価格が一時的に急騰した。しかし、2026年3月2日、高市首相本人が公式Xにおいて「私は全く存じ上げません」「我々が何らかの承認を与えさせていただいたこともござ