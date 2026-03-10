チェコ戦の先発メンバーが発表された■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手はスタメンから外れた。1番に森下翔太外野手、2番に佐藤輝明内野手と上位に阪神コンビを起用。これまで6番を打っていた村上宗隆内野手が3番に入り、吉田正尚外野手は4試合連続で4番