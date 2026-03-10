チェコ戦の先発メンバーが発表された

■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手はスタメンから外れた。

1番に森下翔太外野手、2番に佐藤輝明内野手と上位に阪神コンビを起用。これまで6番を打っていた村上宗隆内野手が3番に入り、吉田正尚外野手は4試合連続で4番での起用となった。野手で唯一出場がなかった小園海斗内野手は「6番・遊撃」でスタメンに名を連ねた。

先発マウンドに上がるのは高橋宏斗投手。3日の阪神との強化試合（京セラドーム）では2回を投げて無安打無失点。最速155キロを連発するなど順調な仕上がりを見せていただけに、今大会初のマウンドに期待がかかる。

スタメンを外れた大谷は、8日のオーストラリア戦では3打数無安打2四球。ここまで3試合に出場し打率.556、2本塁打、6打点。OPS2.026をマークしていた。

2大会連続出場となるチェコは、右腕オンジェイ・サトリアが先発する。前回大会でも日本戦で先発し、大谷からチェンジアップで空振り三振を奪った。今大会は6日のオーストラリア戦で3回2/3で48球を投げて3奪三振、1安打無失点に抑えた。

【侍ジャパン】

1 左 森下翔太

2 右 佐藤輝明

3 一 村上宗隆

4 指 吉田正尚

5 三 岡本和真

6 遊 小園海斗

7 中 周東佑京

8 捕 中村悠平

9 二 牧原大成

投 高橋宏斗（Full-Count編集部）